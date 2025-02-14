شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من وصول قوات من المارينز الامريكي...اشتباكات عينفة في محافظة المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدور في هذه اللحظات اشتباكات على خط #نشطون #ضبوت بمحافظة المهرة شرق البلاد وسقوط عدد من الجرحى..

وذلك بين مسلحين وقوات أمنية .

من: عبدالسلام بن بدر الجدير ذكره انه تم الاعلان صباح اليوم عن وصول عدد من قوات المارينز الامريكي

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