صادم .. عقوبات امريكية تطال المحرمي !

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عدن - ياسمين التهامي - ب معهد بريطاني للشؤون الدولية، انباء عقوبات تستعد الولايات المتحدة الامريكية فرضها على نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد العام لألوية العمالقة الجنوبية والمشرف العام على القوات المسلحة والأمن الجنوبية. صدر هذا في تصريح للباحث اليمني في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" فارع المسلمي، زعم فيه أن أمريكا تعتزم فرض عقوبات على العميد أبو زرعة المحرمي. وقال المسلمي في تغريدة على "إكس" معلقاً على لقاء المحرمي بالسفير الأمريكي لدى اليمن: "ماهو الجدول الزمني بين هذا الاجتماع وموعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أبو زرعة؟ هل هناك من يراهن؟". وشكك سياسيون في صحة هذه التسريبات، مشيرين إلى أن المسلمي مؤسس والرئيس السابق لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الموالي لحزب الإصلاح (تنظيم الاخوان في اليمن). ورجحوا ان يكون هذا التسريب بداية حملة كيدية تستهدف الشيخ عبدالرحمن المحرمي. وكانت مصادر سياسية كشفت عن قرارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتقبة بتصنيف حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) تنظيماً إرهابياً على خلفية تحالفه تحت الطاولة مع جماعة الحوثي لإطالة أمد الحرب في اليمن.

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