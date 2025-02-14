شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية وشيكة قي لبنان.. وهذا هو السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

لوّح حزب الله اللبناني بإشعال فتنة داخلية في لبنان عقب منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

في تسجيل مصور متداول، قال الناشط في حزب الله حسين مرتضى: "إما أن يكون المطار في بيروت لكل الطائرات أو لا، وإما أن يكون لكل اللبنانيين أو يُمنع عن الكل.

واضاف:" ان ما يجري من منع الناس ومنع الطائرات ومنع وصول مساعدات مالية لبناء بيوتنا تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء. وهذا الأمر لا يؤدي إلى الاستقرار في لبنان. أمريكا تريد خراب لبنان."

الخطوة تأتي في ظل خشية الحكومة اللبنانية الجديدة من استغلال الطيران الإيراني لتهريب السلاح إلى حزب الله عبر مطار بيروت، وفق ما أشار إليه ناشطون مؤيدون للحكومة.

وتشهد الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية، في وقت تحاول فيه الحكومة الجديدة فرض سيطرتها واتخاذ قرارات حساسة لضبط الأمن والحد من النفوذ الإيراني.