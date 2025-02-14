شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع ويكشف عن وقوفهم خلف الحادث الذي تعرضت له حاملة الطائرات الامريكية ويكشف تفاصيل العملية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زعم القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي بأنهم وراء الحادث الذي تعرضت له حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأبيض المتوسط .

جاء ذلك في تغريدة للحوثي في حسابه على منصة " x "رصدها " اليوم برس " ، حيث قال : طائراتنا وصواريخنا باتت تتصورها البحرية أشباح خلقت القلق والتوتر والضبابية لها في رؤية الواقع والاضطراب النفسي فكانت وراء اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان بسفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط

كما قال : وهكذا سياسة الامريكان صدامية تدمر ولا تجدي نفعا.( حسب ما جاء في تغريدته) .

هذا وكان قد أعلن الأسطول السادس الأميركي، أمس الخميس، أن حاملة الطائرات «هاري ترومان» اصطدمت بسفينة تجارية قرب مدينة بورسعيد المصرية على البحر المتوسط.

وجاء في بيان للأسطول السادس أن حاملة الطائرات اصطدمت بالسفينة «بشيكتاش-إم»، لكن السفينة الحربية لم تتعرض للخطر، مضيفاً أنه لم ترد تقارير بتسرب المياه إليها أو وقوع إصابات بين طاقمها.

وأكد البيان أن وحدات الدفع الخاصة بحاملة الطائرات لم تتأثر و«في حالة آمنة ومستقرة». وقال إنه يتم التحقيق في الحادث.( حسب ما جاء في البيان) .

كانت هذه تفاصيل خبر محمد علي الحوثي يفاجئ الجميع ويكشف عن وقوفهم خلف الحادث الذي تعرضت له حاملة الطائرات الامريكية ويكشف تفاصيل العملية "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.