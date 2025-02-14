شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الإمارات تسجل أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإمارات سجلت أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة تُعرف باسم "1.بي".
ويأتي هذا بعد يومين من تأكيد وزارة الصحة في ولاية نيويورك الأمريكية تسجيل أول حالة لهذه السلالة الجديدة، مما أثار المخاوف من انتشار هذا المتحور غير المعروف عالميًا.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في آب/ أغسطس الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، للمرة الثانية خلال عامين، وذلك بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة.
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