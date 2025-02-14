شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عاجل لـ "حماس" بشأن اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) للتو، اعلانا جديدا، بشأن اليمن، على ضوء المستجدات الخطيرة المتسارعة للتوجهات الامريكية الاسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه بقطاع غزة واحتلال الضفة الغربية وتصفية قضية فلسطين واسقاط حقوقها.

جاء هذا في تصريح مصور للناطق الرسمي باسم حركة "حماس" حازم قاسم، ليل الخميس (13 فبراير)، قال فيه: إن "الموقف العربي العام الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، نريده أن يتحول إلى موقف جميع الدول العربية وأن يُبنى عليه مواقف عملية وخطة عمل ميدانية".

مضيفا في حديث ادلى به عبر الاقمار الاصطناعية، لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي ليل الاربعاء (13 فبراير): إن "الشعب الفلسطيني لا يخشى تهديدات ترامب ولا يلقي لها بالاً". وأردف: "وإطلاق سراح الأسرى لن يتم إلا وفق الاتفاق والترتيبات التي تم التوقيع عليها".

وتابع ناطق "حماس" قائلا: "نقدر موقف مصر والأردن والسعودية وجميع الدول التي تعارض سياسة التهجير التي اقترحها ترامب". لكنه استدرك: "الموقف الرافض للتهجير، نريده أن يتحول إلى موقف جميع الدول العربية وأن يُبنى عليه مواقف عملية وخطة عمل ميدانية".

معلقا على خطاب زعيم الحوثيين الجديد وإعلانه استئناف الحرب واسناد الشعب الفلسطيني بالصواريخ والمسيَّرات في مواجهة مخططات التهجير القسري من ارضه، بقوله: "المواقف اليمنية المتكررة والواضحة في نصرة الشعب الفلسطيني تدل على عمق انتمائها للعروبة والإسلام".

واحرج الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) حازم قاسم، جماعة الحوثي، في هذا السياق، بقوله: "ونتمنى دائماً أن يرتقي مستوى الدعم والإسناد إلى ما قام به اليمن العزيز من فعل ميداني ومباشر أثر على معركة طوفان الأقصى بشكل كبير". حسب تعبيره.