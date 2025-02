شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف عن نهاية مسيرته الكروية والان مع التفاصيل

كشف اللاعب الدولي البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عن النادي الذي سيختم فيه مشواره الكروي، مؤكداً استمراره مع نادي النصر السعودي.

ونشر رونالدو تغريدة مقتضبة على حسابه في منصة "إكس" باللغة الإنجليزية قال فيها: "UNTIL THE VERY END"، والتي تعني "حتى النهاية"، في إشارة واضحة إلى التزامه الكامل مع النصر السعودي.

جاءت تغريدة رونالدو عقب فوز فريق النصر على أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين،بثلاثة اهداف مقابل هدفين مما يعكس ارتباطه القوي بالنادي وسعيه لتحقيق المزيد من الإنجازات معه قبل إنهاء مسيرته الكروية.