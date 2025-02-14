فضيحة مدوية تهز واحد من أبرز المرافق الحكومية في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ما أثير حول رسالة الباحث عبد الله مسعد الفوير والباحث عبد الرؤوف حسن زين السقاف، وذلك للوقوف على ما يتعلق بتطبيق اللوائح ومعاييرها ومدى اعتمادها.



وتتألف اللجنة من:





1. د. ماجد جعمان عوض – رئيسًا



2. د. منال محمد أحمد – عضوًا



3. د. ياسين عبد الله الشعبي – عضوًا



4. د. أم الخير ثابت صالح حسين – عضوًا



5. د. راجية محمد علي – عضوًا



وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق بما ورد حول الرسالة ورفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجامعة في غضون عشرة أيام من صدور القرار. كما ألزم القرار كافة الجهات المعنية في الجامعة بتسهيل مهام اللجنة.



يأتي هذا القرار في إطار سعي الجامعة إلى التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة الأكاديمية وضمان النزاهة والشفافية في منح الشهادات العليا.

وكان اكاديميون قد تحدثوا عن فضيحة منح الماجستير والدكتوراة في جامعة عدن واشاروا الى ان طلاب الدراسات العليا يعانون الامرين للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراة في الوقت الذي يحصل عليها قيادات ومسولين في الدولة بشكل سهل دون اي عناء حد تعبيرهم.