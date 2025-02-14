مقتل ممثلة الافلام الاباحية مايا خليفة والصادم المكان والملابسات !

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عدن - ياسمين التهامي - قتلت صحافية كردية تشابه مايا خليفة وكانها نسخة طبق الاصل منها . جيهان بلكين هي صحفية كردية تركية عملت في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث تم استهدافها وقتلها مع زميلها ناظم داشتان على الطريق بين سد تشرين وبلدة صرين. كانت جيهان معروفة بشغفها وإصرارها على كشف الحقائق ونشرها، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاحتلال التركي في المنطقة

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