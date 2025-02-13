شكرا لقرائتكم خبر عن اول دولة تتحدى ترامب وتفرض عقوبات على أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

في خطوة جريئة، ردّت جنوب أفريقيا على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها مؤخراً بسبب دعمها لملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت الحكومة الجنوب أفريقية، اليوم، إيقاف جميع الشركات الأمريكية العاملة على أراضيها، بالإضافة إلى تعليق تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة بشكل رسمي.

هذا الرد الحاسم أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض رسالة واضحة تُظهر رفض جنوب أفريقيا لأي محاولات للإذلال أو الضغط السياسي، بينما أشاد آخرون بموقفها السيادي ودعمها للعدالة الدولية في مواجهة الضغوط الخارجية.

القرار يُعد تصعيداً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين، ويعكس توجه جنوب أفريقيا للتمسك بمبادئها رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.