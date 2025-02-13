شكرا لقرائتكم خبر عن سنستهدف مفاعل ديمونا.. رد مصري مزلزل على تهديدات إسرائيلية بضرب السد العالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

رد الناشط المصري في مجال الأمن السيبراني والمعلوماتية، محمد نور، بقوة على الدعوات الإسرائيلية التي هددت بضرب السد العالي في مصر. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، وجه نور رسالة تحذيرية قال فيها: "مفاعل ديمونا على بعد 65 كيلومتراً فقط من صحراء سيناء التي تتمركز فيها قواعد الصواريخ الباليستية المدمرة كما ذكرتكم في تقاريركم الاستخباراتية" .

واضاف: "حتى لو ضربتم السد العالي، فإن حجم الخسائر المصرية ستكون 10 ملايين قتيل وغرق الدلتا، لكن قواعد الصواريخ المصرية في سيناء وصحراء مصر الشرقية ومقر القيادة العسكرية في العاصمة الإدارية ستكون في أمان تام وقادرة على الوصول إلى مفاعل ديمونا في دقائق معدودة، لتمحي إسرائيل من الوجود تماماً وتبيد الشعب الإسرائيلي بالكامل."

ولم يكتفِ نور بتصريحاته، بل أرفق تغريدته بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمفاعل ديمونا الإسرائيلي، مع توضيحات حول موقعه الاستراتيجي والقرب الجغرافي من صحراء سيناء، مما يزيد من دقة الصواريخ المصرية في حال تصعيد الأوضاع.

وأضاف نور أن القنابل المصرية قادرة على الوصول إلى المدن الإسرائيلية ومسحها من الأرض، مختتماً بتحذير لإسرائيل قائلاً: "أنصحكم ألا تهددوا بشيء أنتم لا تستطيعون فعله."

تغريدة نور، التي ارفقها بصور مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة دفاعية جريئة تعكس قوة الردع المصرية، بينما رأى آخرون أن نشر هذه المعلومات قد يزيد التوترات بين الطرفين ويؤجج الصراع في المنطقة.