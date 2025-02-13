دولةتأيد الخطة الامريكية لتهجير سكان غزة وتقول بأنه لاتوجد خطه بديلة لما طرحه الرئيس الامريكي

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عدن - ياسمين التهامي - �يّد سفير أبوظبي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، قائلاً إنه لا توجد خطة بديلة لما طرحه ترامب. وأضاف في القمة العالمية للحكومات في دبي: “كلنا في نهاية المطاف في مهمة للبحث عن حلول، لكننا لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤول الأمور”. وردا على سؤال عما إذا كانت أبوظبي وواشنطن يمكنهما إيجاد أرضية مشتركة بشأن غزة؟، قال العتيبة إن بلاده ستحاول إيجادها. وأضاف أنه لا يزال بإمكان البلدين إجراء محادثات والتنسيق فيما بينهما، حتى لو اختلفا بشأن قضية معينة. وتابع: “نتمتع بالمرونة، ونعبر عن آرائنا بوضوح، نحن صريحون جدا، ولا نندم على ذلك، وبالتالي تماما مثل أي علاقة، يستمع أصدقاؤنا إلينا في بعض الأحيان، ولا يستمعون إلينا أحيانا، نتفق على مواقف معينة في بعض الأوقات، ونختلف في بعض الحالات، سعينا دائما لإيجاد أرضية مشتركة”. وأردف العتيبة، “ليس معنى أننا لا نحب شيئا معينا، أننا لن نتحدث مع بعضنا البعض”. والثلاثاء، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة حل الدولتين لإحلال السلام في المنطقة. وخلال الاتصال، أبلغ روبيو، صاحب السمو رئيس الدولة، أن حماس لا ينبغي أن تحكم غزة مرة أخرى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الجانبين ناقشا الأمن الإقليمي، واتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة حماس في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون. html

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