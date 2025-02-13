شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. وزارة الخدمة المدنية تستكمل كشوفات مرتبات يناير 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة صنعاء، أنها استكملت إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر يناير 2025 لموظفي وحدات الخدمة العامة المشمولة بالصرف وفق قانون الآلية الاستثنائية. وأكدت الوزارة أنها أحالت الخلاصات والمتغيرات والكشوفات التفصيلية إلى وزارة المالية، لاستكمال إجراءات إصدار التعزيزات المالية وضمان صرف المرتبات وفقًا للمعايير وقوائم الصرف المحددة في القانون. وقالت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وفق آليات استثنائية لدعم الاستقرار المعيشي

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