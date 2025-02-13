شاهد قصة البرازيليه ...جوالها الذي تسبب بحرق شعرها وجسدها تفاصيل مؤلمة

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عدن - ياسمين التهامي - ثق مقطع فيديو لحظة انفجار هاتف محمول في الجيب الخلفي لامرأة في مدينة أنابوليس بالبرازيل، أثناء قيامها بالتسوق في أحد محلات البقالة. وأظهرت كاميرات المراقبة يوم السبت الماضي السيدة وهي تقف بجانب زوجها لدفع ثمن السلع التي يرغبان في شرائها من المتجر، وفجأة، انفجر الهاتف المحمول الذي كان في جيب السيدة الخلفي، ما أسفر عن اشتعال النيران في ملابسها.وحاول زوجها إطفاء النيران الذي بدأ في الانتشار في كل ملابسها، قبل أن تهرع المرأة من المتجر إلى الشارع. تم نقل السيدة إلى مستشفى لتلقي العلاج من حروق من الدرجة الأولى والثانية، شملت يديها وساعدها وظهرها وأجزاء من جسدها، كما تعرض جزء من شعرها للاحتراق. وكان الهاتف من طراز Motorola Moto E32، وقد مر عليه أقل من عام من الاستخدام قبل وقوع الحادث، بحسب ما ذكرته صحيفة "الديلي ميل

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