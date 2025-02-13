شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليون تُنعش خزينة النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لن نادي النصر عن توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “SHG” القابضة وهي إحدى الشركات السعودية ، لتصبح الراعي الرسمي الجديد للعالمي حتى عام 2028. وقاد رئيس النصر عبدالله الماجد المفاوضات، كما حضر الرئيس التنفيذي للعالمي، ماجد الجمعان، مراسم توقيع العقود، مع ممثل شركة “SHG” القابضة، محمد القرافي. ومن جانبها، كشفت صحيفة “الإقتصادية”، عن حصول نادي النصر على مبلغ مالي يتجاوز الـ 170 مليون ريال سعودي من وراء إبرام هذه الصفقة، لتصبح مجموعة عنصر النقابة القابضة الراعي رقم 13 للعالمي. وهكذا، حصلت شركة “SHG” القابضة، على مكان بارز لشعارها على صدر قميص نادي النصر، لمدة 3 أعوام

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