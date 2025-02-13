الكشف عن توجه أمريكي لفرض عقوبات على عضو في "مجلس القيادة"

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عدن - ياسمين التهامي - ف الباحث المتخصص في الشؤون الدولية بمعهد “تشاتام هاوس” الملكي البريطاني فارع المسلمي، عن توجهات الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على عضو في “مجلس القيادة” التابع للتحالف -قائد فصائل “العمالقة” الممولة من الإمارات “عبدالرحمن المحرمي” المعروف باسم “أبو زرعة”. وجاءت تصريحات المسلمي عقب لقاء جمع “المحرمي” بالسفير الأمريكي لدى الحكومة التابعة للتحالف، ستيفن فاجن” الاثنين الماضي في الامارات، الذي تساءل عبر منشور له على “إكس” بالقول:” ما هو الجدول الزمني بين هذا الاجتماع وموعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أبو زرعة؟ وأشار المسلمي إلى أن فرض العقوبات على القيادي “المحرمي” بات مسألة وقت فقط بوقله “هل هناك من يراهن؟”. وتأتي تصريحات المسلمي في سياق تقارير أمريكية تتهم “المحرمي” بتمويل الجماعات الإرهابية المتشددة في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى وجود عناصر من تنظيم القاعدة، بينهم مطلوبون دوليا، ضمن فصائل “العمالقة” التي يقودها. وأشارت التقارير إلى ضلوع “المحرمي” في قضايا فساد وغسيل أموال وتمويل الإرهاب، عبر شركات ومصارف يمتلك حصصا فيها ومستغلا نفوذه داخل “مجلس القيادة”. ويعتبر التوجه الأمريكي جزء من جهود واشنطن لمواجهة ما يسمى “الإرهاب” خاصة في ظل التصاعد المستمر للأنشطة الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، وسط توقعات بتجميد أصول “المحرمي” وحظر تعاملاته المالية الدولية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في أبوظبي

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