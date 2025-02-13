شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة العربية تفاجئ الجميع وتنشر هذا التهديد الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مناطق أخرى، رغم الرفض الدولي والعربي، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن تهديدات جديدة.

فبعد وقف هجماتها في البحر الأحمر ونحو إسرائيل، منذ نحو شهر، أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الجماعة ستشن هجمات جديدة إذا نفذ ترامب تهديده لحركة حماس.

"خطة التهجير"

كما أضاف أنهم "سيشنون هجمات بالصواريخ والمسيرات والسفن في حال فرضت الإدارة الأميركية خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

إلى ذلك، أكد أن الجماعة ستقوم بعمل عسكري على الفور إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على غزة.

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي قبل يومين، أنه سيلغي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسيترك أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها إذا لم تطلق حماس سراح كل الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

ضغوط الوسطاء أثمرت

كما جاء بعد تعثر واجهته صفقة التبادل مؤخراً، قبل أن ينشط الوسطاء ويضغطوا على الجانبين (إسرائيل وحماس) من أجل تنفيذ الاتفاق وتبادل الدفعة السادسة من الأسرى، السبت المقبل.

وكان ترامب أعلن مرارا خلال الأيام الماضية عزمه السيطرة على القطاع الفلسطيني المدمر ونقل سكانه إلى دول الجوار، لاسيما مصر والأردن، رغم أن البلدين أكدا أكثر من مرة رفض تهجير الفلسطينيين، وشددا على وجوب إعادة إعمار غزة دون نقل أهلها.

كما وعد بتحويل القطاع المدمر بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

إلا أن تصريحاته هذه لاقت تنديدا دوليا وعربيا واسعا، لاسيما أن الدولة العربية لطالما تمسكت بتنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.