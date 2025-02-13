شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصل جدة ويوقع للجماهير قبل الكلاسيكو .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة بعثة النصر مساء اليوم إلى مدينة جدة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن. وشهدت لحظة وصول رونالدو تفاعلًا كبيرًا من الجماهير التي احتشدت لاستقباله، بينما قام رونالدو بالتفاعل معهم والتوقيع لهم. ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً . ويُذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب برصيد 41، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة

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