لأول مره في اليمن الحكومة وبشكل رسمي تلغي بند المرتبات وردود أفعال غاضبة تنديدا" بهذا القرار

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عدن - ياسمين التهامي - قرت حكومة عدن الموالية للعدوان الخميس، الغاء بند المرتبات لأول مرة في تاريخ اليمن. يتزامن ذلك مع انهيار للعملة المحلية وسط فشل في احتوائها. وأكدت مصادر بوزارة المالية بأن المرتزق احمد عوض بن مبارك وجه بتحويل البند الأول في الموازنة الخاص بالمرتبات إلى مجالات أخرى. وأثارت الخطوة ردود أفعال غاضبة في عدن. واعتبر صالح الحنشي، مدير إذاعة ابين السابق، التعدي على المرتبات سابقة تعد الأولى منذ نحو 70 عاما . واشار الحنشي إلى ان قرار بن مبارك كان السبب الرئيس وراء تعثر صرف المرتبات. والحنشي واحد من عدة نخب جنوبية انتقدوا قرار حكومة عدن بوقف المرتبات .. وجاء إيقاف المرتبات بعدن مع اعلان صنعاء اصدار كشوفات المرتبات لشهر يناير ما يعكس تعافي شمالا. وإيقاف المرتبات تضاف إلى أزمات عدة تعصف بسلطة التحالف بعدن على راسها الكهرباء والمياه وانهيار العملة

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