شكرا لقرائتكم خبر عن اول إعلان عربي لتأييد خطة ترامب لتهجير سكان غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات: اعلنت الامارات العربية المتحدة تاييدها لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة. حيث اعلن قبل قليل سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبه تأييد بلاده لخطة تهجير الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل اعلام عن العتيبه قوله: "خطة ترمب بغزة صعبة ولكننا لا نرى أي بديلٍ عنها حتى الآن. ويعد هذا أول تصريح عربي يؤيد خطة ترامب بتهجير أهل غزة !! وبحسب مراقبيين فان الموقف الاماراتي يخالف الموقف العربي خصوصا بعد رفض مصر والاردن والسعودية للمخطط واعتباره تطهير عرقي. وعلق ناشطون على الموقف الاماراتي قائلين: من بين جميع دول العالم، لم يؤيد هذه الخطة سوى أمريكا وإسرائيل والسفير الإماراتي !!

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