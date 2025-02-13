شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش التابع للحوثيين في صنعاء يصدر بيان هام وعاجل ويطالب المواطنين بالقيام بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت القوات المسلحةالتابعة للحوثيين في صنعاء الجهوزية الكاملة تحسباً لما وصفته عدوان أمريكي وللتدخل العسكري في حال أقدم

ترامب على تنفيذ تهديداته في تهجير ابناء غزة ووجهت دعوات للمواطنين للخروج الكبير والواسع يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات لتوجيه رسالة

تحذيرية للعدو ولأمريكا من التهجير أو العدوان أو أي تصعيد جديد على القطاع حسب البيان الذي تم اذاعته عبر القنوات التابعة لهم .

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