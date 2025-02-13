شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية عصر الكفالة والرسوم في السعودية.. قرار تاريخي للملك سلمان لصالح هذه الفئات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرار تاريخي ينهي نظام الكفالة والرسوم المفروضة في المملكة العربية السعودية على فئات معينة حيث يعد هذا القرار خطوة هامة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل والمعيشة للمغتربين داخل البلاد، كما يسهم هذا التغيير في تسهيل إجراءات إقامة الوافدين ويساعد في جذب المزيد من الكوادر الأجنبية مما يجعل المملكة وجهة مفضلة السعودية تقرر إلغاء رسوم الكفالة على المغتربينفرضت المملكة العربية السعودية رسومًا سنوية على المغتربين منذ عام 2017 تصل إلى 400 ريال سعودي عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الوافد، بالإضافة إلى هذه الرسوم كانت هناك متطلبات مرتبطة بنظام الكفالة الذي يفرض على العمال الأجانب التبعية لكفيل سعودي، كذلك أثرت هذه الإجراءات بشكل سلبي على المغتربين حيث دفعت العديد منهم إلى العودة إلى بلادهم أو البحث عن فرص عمل أفضل في دول الخليج الأخرىكما أن هذا التوجه أدى إلى نقص في أعداد العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل السعودي مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني استجابة لهذه التحديات جاء قرار المملكة بإنهاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على هذه الفئات، وهو خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030أهداف قرار إنهاء نظام الكفالة والرسوم في السعوديةيهدف قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن إلغاء نظام الكفالة والرسوم المفروضة على المغتربين في السعودية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المملكة والمغتربين على حد سواء، كذلك من أبرز هذه الأهدافجذب الكفاءات والخبراء الأجانب. عمل القرار على تحسين بيئة العمل المحلية مما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. تحسين مستوى معيشة العمال المغتربين. تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة

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