شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد الشيخ: سالم الدوسري سيفقد أسطوريته في هذه الحالة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/i/status/1889427905194693091">https://twitter.com/i/status/1889427905194693091تحدث الناقد الرياضي محمد الشيخ عن سالم الدوسري لاعب وقائد فريق الهلال واحتمالية رحيله عن صفوف الفريق. وخلال ظهوره ببرنامج "أكشن مع وليد" قال الشيخ: سالم الدوسري لن يغادر الهلال بدون رغبة النادي .. وهو يستحق 30 مليون في السنة .. هو اسطورة كل الأجيال لو رحل عن الهلال سيفقد اسطوريته

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