شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يرد على عرض ريال مدريد لتعويض كارفاخال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن باريس سان جيرمان مؤخرًا عن تمديد عقد نجمه الدولي المغربي، أشرف حكيمي، حتى عام 2029، مما يعكس التزامه الواضح تجاه النادي. عقب إعلان التمديد، صرح حكيمي قائلاً: “أنا سعيد للغاية بمواصلة وجودي مع باريس سان جيرمان. أشكر رئيس النادي والمدير الرياضي والمدرب على دعمهم. هنا، لدي بيئة مثالية للعمل والتطور، وهو شرف لي أن أمثل هذا النادي العظيم”. يُعتبر حكيمي، الذي انضم إلى باريس في صيف 2021، من العناصر الأساسية في الفريق، حيث ساهم بشكل كبير في نجاحاته. في سياق متصل، ظهرت شائعات حول عودة حكيمي إلى ريال مدريد، خاصة بعد إصابة داني كارفاخال، حيث تواصل النادي الملكي مع المدافع وعرض عليه دورًا أساسيًا، إلا أن اللاعب المغربي رفض العرض سريعًا، مؤكدًا تركيزه على مستقبله مع باريس سان جيرمان. هذه الخطوة قد تدفع ريال مدريد للبحث عن بدائل، حيث يتجه اهتمامهم نحو ترينت ألكسندر أرنولد الذي قد يصبح لاعبًا حرًا في الصيف في حال لم يجدد عقده مع ليفربول

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