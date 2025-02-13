شكرا لقرائتكم خبر عن لشهور شعبان ورمضان 1446...توضيح هام من الحج والعمرة حول تأشيرات العمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة في إطار رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع الحج والعمرة، حيث أعلنت الجهات المختصة رسميًا عن فرض رسوم مالية جديدة على أداء مناسك العمرة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تستوعب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن الذين يقصدون المملكة سنويًا من مختلف دول العالم لأداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالراحة واليسر.

يأتي هذا القرار بعد دراسات دقيقة لتأثيره على قطاع العمرة، ويعكس حرص المملكة على إدارة وتنظيم أداء المناسك بكفاءة عالية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق أعلى المعايير العالمية.

فرض رسوم جديدة على استخراج تصريح العمرة عبر منصة نسك الإلكترونية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن فرض رسوم جديدة للراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يتعين على المواطنين والمقيمين في السعودية وغيرهم من المعتمرين القادمين من خارج المملكة دفع مبلغ مالي قدره 753 ريالًا سعوديًا من أجل الحصول على تصريح العمرة عبر منصة "نسك"، وهي المنصة الإلكترونية المعتمدة لحجز تصاريح العمرة وإدارة عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي وفق إجراءات محددة تضمن انسيابية الحركة وتجنب الاكتظاظ داخل المشاعر المقدسة.

من الضروري ملاحظة أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف تذكرة الطيران أو الإقامة في الفنادق، حيث يتحمل المعتمر جميع التكاليف الأخرى المرتبطة بسفره وإقامته في مكة والمدينة، وذلك لضمان توفير تجربة سلسة للمعتمرين تتناسب مع التطويرات الجديدة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

أهداف فرض الرسوم الجديدة على العمرة ودورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تحسين تجربة المعتمرين وتوفير خدمات أفضل لهم، حيث سيتم استخدام هذه الإيرادات في تطوير المرافق الخدمية حول الحرم المكي والمسجد النبوي، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية من خلال مشاريع التوسعة التي تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين سنويًا.

كما يساهم هذا القرار في تحسين إدارة وتنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم، مما يقلل من الازدحام ويساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الزوار وتساعدهم على أداء مناسكهم بسهولة وأمان.