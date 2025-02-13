شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يعلن شد الحزام.. لماذا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس أن المنظمة ستضطر إلى "شد الحزام" بعد أن قررت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، الانسحاب منها. وقال تيدروس في ختام اجتماع استمر 8 أيام للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف "نأسف لإعلان الولايات المتحدة عن نيّتها الانسحاب (…) ونأمل بشدّة أن تعيد النظر في قرارها، وسنرحّب بفرصة الانخراط في حوار بنّاء" مع واشنطن. وأضاف "نحن نعمل لتحقيق هدفين إستراتيجيين هما حشد الموارد وشدّ الحزام". وبعد عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي سبق له في ولايته الأولى أن انتقدها بشدّة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة "كوفيد-19". وفي ولاية ترامب الأولى اتّخذت الولايات المتحدة خطوات للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، لكنّها تراجعت عنها في عهد خليفته جو بايدن. من جهته، قال جيروم والكوت، وزير الصحة في باربادوس ورئيس المجلس التنفيذي لهذه المنظمة الدولية، "لقد اضطررنا لمواجهة حقائق جديدة، مع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية". وأضاف أنه "على الرّغم من التحديات الكثيرة التي واجهتنا، فقد اجتمعنا وتوصّلنا إلى اتفاق بشأن 40 قرارا و7 مقرّرات، تهدف إلى تعزيز عملنا وتحسين الصحة العامةوسلّط قرار ترامب الضوء على حاجة المنظمة إلى تمويل أكثر أمنا وموثوقية، بعد أن اعتمدت بقوة في السنوات الأخيرة على المساهمات الطوعية. وأوصى المجلس التنفيذي للمنظمة بزيادة رسوم العضوية فيها بنسبة 20 في المئة لتغطية نصف ميزانيتها على الأقلّ بحلول عام 2030.

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