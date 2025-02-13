شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند النوم 8 ساعات كل ليلة؟.. 6 فوائد لا تتوقعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لنوم ليس مجرد آلية راحة لجسمك، بل هو فترة يجدد فيها جسمك نفسه بعدة طرق، لذلك فإن الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية من خلال آليات بيولوجية مختلفة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 8 فوائد صحية مدهشة للحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات في كل ليلة، ومدى تأثير حصولك على الراحة المناسبة على صحة جسمكفيما يلى.. 6 فوائد صحية للحصول على قسط كافى من النوم لا يقل عن 8 ساعات كل ليلة: فقدان الوزن إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن أسهل طريقة للحصول على جسم رشيق هي من خلال النوم، حيث تؤثر 8 ساعات من النوم بشكل كبير على التحكم في الوزن من خلال تنظيم الهرمونات، وعندما لا يحصل الناس على قسط كافٍ من النوم، يزيد إنتاج أجسامهم من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع، وفى المقابل ينخفض إنتاج هرمون اللبتين، وهو الهرمون المسئول عن الشبع، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطعام وزيادة الوزن المحتملة. يحسن وظائف المخ ويقوى الذاكرة النوم الجيد يعزز وظائف المخ والإنتاجية على حدٍ سواء، فالراحة المناسبة تؤثر بشكل مباشر على مستويات التركيز، والقدرة على حل المشكلات، وتذكر المعلومات، وفي حين أن النوم المفرط قد يؤدي إلى النعاس أثناء النهار وانخفاض الإنتاجية في العمل أو المدرسة، وتساعد دورات النوم المنتظمة التي تستمر ثماني ساعات في منع أعراض الاكتئاب والقلق، في حين أن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية العقلية الموجودة. يزيد من القوة يستفيد الرياضيون والأفراد النشيطون بدنيًا بشكل خاص من النوم الكافي، حيث يساعد النوم الجيد على إصلاح الأنسجة التالفة نتيجة لممارسة الأنشطة البدنية، كما يساعد على زيادة الكفاءة العامة، مما يساعد الرياضيين على الأداء الأمثل مع تقليل مخاطر الإصابة. يعزز صحة القلب يوفر النوم فوائد أساسية لصحة القلب من خلال السماح للأوعية الدموية والقلب بالاسترخاء، مما يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم، والحصول على أقل من ثماني ساعات من النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويسبب ارتفاعًا فى ضغط الدم. ينظم مستويات السكر في الدم يلعب النوم لفترة كافية دورًا حيويًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث تؤثر قلة النوم على استخدام الجسم للأنسولين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يساعد النوم الكافي في إدارة مرض السكري من خلال الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم. يعزز المناعة أثناء النوم ينتج الجسم السيتوكينات، وهي بروتينات تقاوم الالتهاب والعدوى، لذلك فإن النوم جيدًا من شأنه أن يعزز جهاز المناعة لديك، بينما تؤدي قلة النوم إلى إضعاف نظام الدفاع في الجسم، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الموسومية مثل الأنفلونزا. فيما يلى.. طرق سهلة لتحسين جودة النوم: - أفضل الأشياء للحصول على نوم جيد هي الحفاظ على دورات نوم واستيقاظ ثابتة، وإنشاء روتين مريح وقت النوم، والحد من استخدام الشاشات خاصة قبل النوم بساعة على الأقل. - تلعب الاعتبارات الغذائية دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم، لذلك يُفضل تجنب تناول وجبات كبيرة وثقيلة قبل وقت النوم. - يعد توفير بيئة نوم مثالية أمرًا ضروريًا، ويتضمن ذلك الحفاظ على غرفة نوم مظلمة وباردة وهادئة مع مراتب ووسائد مريحة.

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