شكرا لقرائتكم خبر عن منتشرة جدًا بين الشباب.. أطباء يحذروا من عادة خطيرة قد تؤدي للوفاة فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر أمراض القلب من أبرز الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم وغالبًا ما يسهم نمط الحياة غير الصحي في زيادة احتمالية الإصابة بها، ومع اقتراب شهر التوعية بأمراض القلب يحذر الخبراء من أن الكثيرين قد يؤذون قلوبهم دون أن يدروا من خلال سلوكيات يومية خاطئة تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحذير عاجل من هذه العادة

تشير الدراسات إلى أن عوامل مثل (قلة النشاط البدني، التوتر المزمن، نقص النوم، قلة التعرض لأشعة الشمس، العزلة الاجتماعية)، قد تساهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول واضطرابات القلب على المدى الطويل حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

في هذا المقال نسلط الضوء على خمس عادات شائعة تؤثر سلبًا على صحة القلب وفقًا لآراء الأطباء والمتخصصين مع تقديم نصائح عملية للوقاية من آثارها السلبية وتعزيز صحة القلب :

1. قلة النشاط البدني

تزيد الأنماط الحياتية المستقرة من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%، حيث تساهم في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وهي عوامل رئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولذا ينصح الأطباء بممارسة النشاط البدني بانتظام حتى لو كان ذلك من خلال خطوات بسيطة مثل:

المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ممارسة أنشطة ممتعة مثل الرقص أو السباحة أو ركوب الدراجة.

تجنب الجلوس لفترات طويلة والتحرك كل ساعة على الأقل.

كما يؤكد الخبراء على أن أي نوع من التمارين الهوائية يساعد في تحسين كفاءة القلب وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

2. التوتر المزمن

يؤثر الإجهاد النفسي المستمر بشكل مباشر على صحة القلب حيث يؤدي إلى:

زيادة معدل ضربات القلب ورفع ضغط الدم.

تحفيز الجسم لإفراز الكورتيزول مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز العادات غير الصحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.

ولتقليل تأثير التوتر على القلب ينصح الأطباء باتباع استراتيجيات مثل:

ممارسة تمارين التأمل واليوغا لتخفيف الضغط العصبي.

الحرص على النوم الكافي لتقليل الإجهاد الجسدي والعقلي.

القيام بأنشطة ترفيهية مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

3. عدم إعطاء الأولوية للنوم

قلة النوم أو اضطراباته تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب حيث تؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بسبب نقص فترات الراحة.

زيادة خطر السمنة نتيجة اضطراب هرمونات الجوع والشبع.

ارتفاع مستوى الالتهابات في الجسم مما يضعف وظائف القلب.

ولتحسين جودة النوم ينصح الخبراء باتباع هذه الخطوات:

الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة حتى في العطلات.

تجنب الكافيين والمنبهات قبل النوم.

تقليل التعرض للضوء الأزرق من الشاشات قبل النوم.

ممارسة أنشطة مهدئة مثل القراءة أو الاستحمام بماء دافئ للمساعدة في الاسترخاء.

4. عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس

نقص فيتامين (د) بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

للحصول على الفوائد الصحية لأشعة الشمس يُنصح بـ:

الخروج في الهواء الطلق لمدة 15-30 دقيقة يوميًا.

ممارسة المشي صباحًا أو خلال استراحات العمل.

تناول مكملات فيتامين د إذا كان هناك نقص حاد وخاصة في فصل الشتاء.

5. العزلة الاجتماعية

تشير الدراسات إلى أن العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 29% حيث تؤدي إلى:

ارتفاع مستويات التوتر والقلق.

زيادة ضغط الدم بسبب نقص الدعم الاجتماعي.

انخفاض النشاط البدني لدى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

ولتحسين الصحة الاجتماعية ينصح الخبراء بـ:

التواصل المنتظم مع الأصدقاء والعائلة سواء عبر الهاتف أو اللقاءات المباشرة.

الانضمام إلى أنشطة جماعية مثل النوادي الرياضية أو الثقافية.

المشاركة في الأعمال التطوعية لتعزيز الروابط الاجتماعية.

