شاهد صورة وتفاصيل أولية...انقلاب سيارة فنان شهير

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عدن - ياسمين التهامي - انقلبت،سيارة الفنان كمال أبو رية أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تهشم السيارة دون تعرض الفنان لأية إصابات.
تلقت مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.
انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص أنه أثناء سير الفنان كمال أبو رية بسيارته حدث كسر في المقص وانقلبت السيارة عدة مرات، ما أدى لتهشمها.
وخرج الفنان كمال أبو رية سليما من السيارة دون تعرضه لإصابات خطرة، حيث أصيب برضوض وكدمات طفيفة.
تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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