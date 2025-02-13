شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تغلق أبوابها .. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هت الحكومة بإغلاق كل محلات الصرافة في كافة مناطق الحكومة الشرعية في محاولة منها للسيطرة على التدهور المخيف للريال اليمني. وقالت مصادر مصرفية أن توجيهات صدرت يوم أمس بإغلاق كافة محلات الصرافة حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ إجراءات للحد من تدهور العملة. وكان الريال اليمني قد سجل اليوم استقراراً جزئياً مقارنة باليومين الماضيين وتوقف الزحف نحو حافة الانهيار حيث كانت أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار الامريكي والريال السعودي في عدن لصباح اليوم الخميس 13 فبراير 2025 كما يلي: الريال السعودي: شراء: 615 بيع: 618 الدولار الأميركي: شراء: 2346 بيع:

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