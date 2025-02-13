شاهد اليوم مبارأة اليمن وأوزبكستان مباشر عبر هذه القناة

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عدن - ياسمين التهامي - �لتقي اليوم المنتخب اليمني للشباب نظيره الأوزبكستاني في مستهل مشواره في دور المجموعات بكأس آسيا تحت 20 سنة 2025. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب مركز تدريب الشباب رقم (1) في مدينة شينزن الصينية. وستقوم قناة beIN SPORTS HD5 بنقل هذا اللقاء المرتقب، وسيتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس مهمة الوصف والتعليق على مجريات المباراة. ويتطلع المنتخب اليمني الشاب إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمةموعد وقناة بث مباراة اليمن وأوزبكستان مباشر في كأس آسيا للشباب

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