شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المملكة تصدر قرار جديد صادم لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدرت المملكة المتحدة قانونا يمنع فيه تجنيس اللاجئين الغير شرعيين "خاصة اليمنيين"

وبحسب مصادر فانه صدر قانون يمنع تجنيس أي شخص يدخل بريطانيا بطريقة غير قانونية

واشارت الى ان اي شخص يدخل بريطانيا بعد تاريخ 10 فبراير 2025 بطريقة غير قانونية ( عبر البحر او المطار ) ويقدم لجوء لن يحصل على الجنسية البريطانية ولو قعد سنوات واي شخص حد دخل بريطانيا آخر عشر سنوات بطريقة غير قانونية وتقدم بطلب تجنيس بعد يوم ١٠ فبراير سيتم رفضه ،

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