شكرا لقرائتكم خبر عن كشف عن الشيء الذي خطط له خلال فترة السجن...الشرع يكشف تفاصيل اعتقاله في سجن أبو غريب بالعراق والان مع التفاصيل



لاجئ سياسي

وقال الشرع في مدونة صوتية "بودكاست": "كان والدي لاجئا سياسيا في العراق، وكتب عن القضايا السياسية في الصحف

سجن أبو غريب

وأشار: "في العراق، أُسرتُ في وقت مبكر، وتم إرسالي إلى سجن أبو غريب الشهير حيث كان النزلاء يُعذبون، ثم إلى سجن بوكا، وبعد ذلك إلى سجن كوبر في بغداد، وأخيراً إلى سجن التاجي قبل أن يتم الإفراج عني"، لافتا إلى أنه تعرف في السجون على العديد من الأشخاص، وأصبح أكثر نضجا سياسيا.

إطلاق سراح

وأكمل: "خلال فترة وجودي في العراق، وخصوصًا في فترة السجن، ركزت على التخطيط لعودتي إلى سوريا، وكان الأمر بمحض الصدفة أن أُطلق سراحي قبل يومين فقط من بدء الثورة السورية".

الحروب الطائفية

وأوضح أنه وضع شروطا مسبقة "أولها أننا لن نكرر تجربة العراق في سوريا، وثانيها لن نشارك في أي نوع من الحروب الطائفية، بل سيكون تركيزنا على قتال النظام". عدن - ياسمين التهامي - �شف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، عن تفاصيل اعتقاله في سجن أبو غريب وسجون عراقية أخرى.لاجئ سياسيوقال الشرع في مدونة صوتية "بودكاست": "كان والدي لاجئا سياسيا في العراق، وكتب عن القضايا السياسية في الصحف السعودية والسورية".سجن أبو غريبوأشار: "في العراق، أُسرتُ في وقت مبكر، وتم إرسالي إلى سجن أبو غريب الشهير حيث كان النزلاء يُعذبون، ثم إلى سجن بوكا، وبعد ذلك إلى سجن كوبر في بغداد، وأخيراً إلى سجن التاجي قبل أن يتم الإفراج عني"، لافتا إلى أنه تعرف في السجون على العديد من الأشخاص، وأصبح أكثر نضجا سياسيا.إطلاق سراحوأكمل: "خلال فترة وجودي في العراق، وخصوصًا في فترة السجن، ركزت على التخطيط لعودتي إلى سوريا، وكان الأمر بمحض الصدفة أن أُطلق سراحي قبل يومين فقط من بدء الثورة السورية".الحروب الطائفيةوأوضح أنه وضع شروطا مسبقة "أولها أننا لن نكرر تجربة العراق في سوريا، وثانيها لن نشارك في أي نوع من الحروب الطائفية، بل سيكون تركيزنا على قتال النظام".

كانت هذه تفاصيل خبر كشف عن الشيء الذي خطط له خلال فترة السجن...الشرع يكشف تفاصيل اعتقاله في سجن أبو غريب بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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