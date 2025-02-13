شكرا لقرائتكم خبر عن لمواقع هامة في هذه الدولة...الاستخبارات الأميركية تكشف عن خطة إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالات الاستخبارات الأميركية خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، أن إسرائيل تفكر في توجيه ضربات كبيرة للمواقع النووية الإيرانية هذا العام، بهدف الاستفادة من ضعف إيران، وفق ما قال مسؤولون أميركيون.

الأنشطة العسكرية

وركز التحليل، على مخاطر المزيد من الأنشطة العسكرية عالية المخاطر في الشرق الأوسط بعد تدهور قدرات إيران على مدار العام الماضي؛ وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

المنشآت النووية الإيرانية

وقال اثنان من المطلعين على المعلومات الاستخباراتية إن التحليل الاستخباراتي خلص إلى أن إسرائيل ستضغط على إدارة دونالد ترامب لدعم الضربات، حيث تراه أكثر ميلاً للانضمام إلى الهجوم من الرئيس السابق.

المعلومات الاستخباراتية

وأصدر مجتمع الاستخبارات الأميركي تقريرا ثانيا تم تقديمه خلال الأيام الأولى لإدارة الرئيس ترامب، أكد فيه أن إسرائيل تفكر في توجيه مثل هذه الضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية.