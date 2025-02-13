شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار البيض تصل ارقام تاريخية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون لكريتر سكاي بارتفاع كبير لاسعار البيض.

وبحسب المواطنون فان طبق البيض ارتفع من ٧٥٠٠ الى ٩ الف ريال فيما الحبة البيض ب٣٠٠ ريال



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