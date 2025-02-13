عاجل : غارات امريكية على هذه المحافظات اليمنية ومقتل عدد من القيادات "اسماء"

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عدن - ياسمين التهامي - كثفت الولايات المتحدة، الخميس، غاراتها على مناطق سيطرة التحالف جنوبي اليمن.. وافاد الخبير بتنظيم القاعدة محمد بن فيصل بأن مناطق متفرقة من شبوة ولحج وابين تعرضت لغارات مكثفة، مشيرا إلى أن الغارات طالت خبراء وقادة بتنظيم القاعدة على راسهم "ايوب اللحجي" امير ولاية لحج وخبير المدفعية.

ونقل بن فيصل عن مصادر وصفها بالجهادية قولها ان الضربات خلفت مقتل واصابة عددا من قيادات وعناصر التنظيم وسط تكتم شديد.

وتزامنت الغارات مع اعادة ترتيب صفوف التنظيم بمأرب تحت قيادة موالية للاصلاح .

واطلق الحزب ابرز قيادات التنظيم الموالية له لادارة التنظيم في ظل الفراغ الذي خلفته الغارات الاخيرة وطالت قيادات بالتنظيم في مارب.

ولم يتضح بعد ما اذا كانت الغارات تهدف للضغط على التنظيم للانخراط بالقتال شمالا او لتصفية القيادات الرفيعة بغية توفير مناصب لقيادات معروفة بعلاقتها بالاستخبارات الاجنبية.

وشكل تنظيم القاعدة راس حربه في الحرب السعودية- الاماراتية على اليمن..

وتتصاعد المخاوف من بسط التنظيم لسيطرته على مناطق التحالف في ظل الفوضى والصراعات المحتدمة بين القوى اليمنية الموالية للتحالف.

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