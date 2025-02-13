شكرا لقرائتكم خبر عن استكملت الترتيبات.. حكومة صنعاء تعلن موعد صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت حكومة صنعاء ، أنها استكملت الترتيبات لصرف مرتبات الموظفين لشهر يناير 2025. وقالت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، إنها استكملت إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر يناير 2025م لموظفي وحدات الخدمة العامة المشمولة بالصرف وفق قانون الآلية الاستثنائية . مضيفة أنها قامت بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والمتغيرات والكشوفات التفصيلية لاستكمال إجراءات إصدار التعزيزات المالية بالمرتبات إلى جهات الصرف بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.

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