شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن للأطفال شرب القهوة؟ تعرف على العمر المناسب وتأثير الكافيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل تساءلتم يوماً متى يمكن للأطفال تذوق القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين؟ تشير خبيرة التغذية لودميلا بيتروفا إلى أن الأطفال يمكنهم تجربة الكافيين بعد سن الرابعة، لكن بكميات محدودة جداً وبمراقبة الأهل. ???? لماذا الحذر؟ بسبب حساسية الجهاز العصبي للأطفال، قد يسبب الكافيين الأرق، والتوتر، وزيادة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على امتصاص الكالسيوم الضروري لنمو العظام. ???? أين يوجد الكافيين؟ ليس في القهوة فقط! بل في الشاي، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة الداكنة. فمثلاً: ☕ كوب شاي خفيف = 20-50 ملغ كافيين ???? علبة كولا = 30-40 ملغ ⚡ مشروبات الطاقة = 70-200 ملغ (خطيرة على الأطفال!) ???? الحد المسموح به لكل عمر ✔️ 4-6 سنوات: حتى 45 ملغ يومياً (كوب شاي خفيف) ✔️ 7-9 سنوات: حتى 62.5 ملغ ✔️ 10-12 سنة: حتى 85 ملغ ✔️ 12-18 سنة: حتى 100 ملغ (كوب قهوة خفيفة) ???? كيف يمكن للمراهقين شرب القهوة بأمان؟ ✔️ اختيار مشروبات بحليب أكثر مثل الكابتشينو لتعويض الكالسيوم. ✔️ تجنب السكر الزائد للحفاظ على صحة الأسنان. ???? إذن، القهوة ليست ممنوعة على الأطفال، لكن الاعتدال والمراقبة هما السر للحفاظ على صحتهم! ????????

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