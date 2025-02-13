لماذا معرض البن في صنعاء استبعد ورفض مشاركة عدد من الشركات؟

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عدن - ياسمين التهامي - ضيح هام من إدارة معرض صنعاء الدولي للقهوة لأسباب عدم قبول بعض الشركات المتقدمة صنعاء - أوضحت إدارة معرض صنعاء الدولي للقهوة أسباب عدم قبول طلبات مشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع البن للنسخة السادسة من المعرض، مشيرة إلى عدة عوامل مؤثرة أهمها: أولا: الإقبال غير المسبوق على التسجيل، حيث شهدت نسبة المتقدمين زيادة بلغت 250% مقارنة بالأعوام السابقة، مما فرض ضرورة انتقاء الطلبات بمعايير صارمة للحفاظ على جودة وتميز المعرض. ثانيًا: الكشف عن ممارسات غير مطابقة لمعايير واشتراطات المعرض من بعض الشركات المتقدمة، التي تشمل الالتزام بالجودة والشفافية وسلاسل القيم الإنتاجية، وبناء على تقييمات المشاركة في النسخ السابقة للمعرض. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد بعض الشركات بسبب تقارير عن الغش التجاري ووجود شكاوى وملاحظات سلبية تخص سلوكها وجودة منتجاتها في الأسواق، مما أثر على جدارتها للمشاركة. وأكدت إدارة المعرض التزامها الأدبي بتطبيق المعايير بدقة وعدالة، مشددة على أنه لا مجال للمساومة في هذا الشأن، مما يرتقي بمستوى الحدث ويعزز من شفافية ونزاهة المعرض. ونوهت إدارة معرض صنعاء الدولي للقهوة بأن المعرض ليس منصة تجارية، بل مبادرة ومشروع وطني يهدف إلى دعم منتجي ومصدري البن اليمني، وهذا الطابع غير الاستثماري وغير الربحي يفرض تطبيق معايير مشددة لضمان أن كل المشاركين يمثلون القيم والجودة التي يتمسك بها اليمن في إنتاجه وتصديره للقهوة. هذا ويعد معرض صنعاء الدولي للقهوة، الذي يجمع أبرز منتجي ومصدري البن اليمني، منصة رائدة تهدف إلى تعزيز حضور المنتج اليمني عالميًا ودعم تطوير قطاع القهوة المختصة في اليمن. #معرض_صنعاء_الدولي_للقهوة #اليوم_الوطني_للبن_اليمني

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