شكرا لقرائتكم خبر عن شروط جديدة لدخول السعودية عبر منفذ الوديعة البري..!!تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر مطلعة عن تحديث شروط دخول المركبات إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة البري، حيث أصبح الحجز المسبق عبر تطبيق “عبور” شرطًا أساسيًا لجميع السيارات اليمنية والخليجية. وأوضحت المصادر أن المسافرين ملزمون بالحضور إلى المنفذ في نفس تاريخ الموعد المحدد في التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة إحضار بيان جمركي، ملكية السيارة، والتفويض الرسمي لغير المالك عند القيادة خارج اليمن

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