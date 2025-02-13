شكرا لقرائتكم خبر عن العميد أحمد علي عبدالله صالح يوجه رسالة محزنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ طاهر العذري والشيخ حِمير العذري والدكتور غمدان العذري، وكافة آل العذري، بوفاة والدهم الشيخ يحيى بن عبدالله العذري، الذي وافاه الأجل اليوم بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والتضحية في سبيل الوطن.

وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بمناقب الفقيد ودوره في خدمة الوطن من خلال المواقع التي تقلدها، ومشاركته في مناصرة الثورة والجمهورية التي قضت على الحكم الإمامي، فقد خاض عدداً من المعارك ضد القوات الملكية في معظم المناطق اليمنية، كما شارك في فكِّ الحصار الذي تعرضت له مدينة صنعاء من قبل القوات الملكية لمدة سبعين يوماً.

وقال إن رحيله يمثل خسارة كبيرة على الوطن، وأبناء قبيلته ومحافظة صنعاء بشكل خاص.

وعبَّر الأخ أحمد علي عبدالله صالح عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون