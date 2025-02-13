شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الراحل صالح ينصح بمشاهدة هذا الفيديو لمعرفة حقيقة الحوثيين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المحامي اليمني البارز محمد المسوري مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يهاجم فيه جماعة الحوثي، متهمًا إياهم بالانحراف عن الإسلام ومبادئه السامية.

وأكد المسوري في منشوره أن الفيديو يتناول ما وصفه بـ”عقيدة أئمة الزيدية”، مشيرًا إلى أن الحوثيين يرفضون قبول الصلاة والزكاة والحج من أي شخص لا يؤمن بولاية أئمتهم.

وقال المسوري في تعليقه المصاحب للفيديو: “هؤلاء أحقر مخلوقات الله على وجه الأرض، الحوثية لا علاقة لهم بالإسلام”.

ودعا الجميع إلى الاستماع إلى الفيديو ونشره على نطاق واسع حتى “يعرف الجميع حقيقتهم”.

https://x.com/Lawmohyemen/status/1889625560512373206?t=uIEMWNYcvnWno3QHm_IGCw&s=09