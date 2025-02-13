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إنهيار تاريخي وغير مسبوق في اليمن.. إليكم آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن وصنعاء

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إنهيار تاريخي وغير مسبوق في اليمن.. إليكم آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن وصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - العاصمة عدن:

 

دولار امريكي= 2371 : 2346

 

ريال سعودي= 620 : 615

 

صنعاء:

 

 

دولار امريكي= 522 : 524

 

ريال سعودي= 138.5 : 139

 

يورو= 642.06 : 646

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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