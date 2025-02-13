شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار تاريخي وغير مسبوق في اليمن.. إليكم آخر تحديث لأسعار الصرف في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العاصمة عدن: دولار امريكي= 2371 : 2346 ريال سعودي= 620 : 615 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139 يورو= 642.06 : 646

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