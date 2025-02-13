شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات لحرق دهون البطن قبل النوم 11 مشروب فعال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفضل طرق حرق الدهون البطن والتخلص منها هي تناول مشروبات لحرق الدهون البطن بشكل طبيعي وامن فقد يكون الطريق لفقدان الوزن وحرق الدهون خاصة دهون المعدة عملية محبطة حيث أنها تحتاج لمزيد من الوقت واتباع نظام غذائي صارم مع ممارسة التمارين الرياضية ، ومن حسن الحظ أنه توجد بعض المشروبات التي يُمكنك تناولها قبل النوم التي تُعزز من عملية حرق الدهون في منطقة البطن بشكل أسرع لتحصل علي نتائج أسرع ، وفي هذة المقالة سنوضح لمن أفضل المشروبات قبل النوم الحارقة لدهون البطن .

مشروبات لحرق دهون البطن تناولها قبل النوم

1- عصير الخيار :

الخيار من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بمضادات الأكسدة و الألياف الغذائية و المعادن والفيتامينات التي تعمل علي إنقاص الوزن وتعزيز الشعور بالشبع وتنحيف دهون البطن ، كما أنه يساعد الجسم علي التخلص من سكريات الدم ويُعزز من ترطيب الجسم ويمنع الإصابة بالجفاف .

اعصر الخيار الطازج وأضف القليل من الماء .

أضف بضع قطرات من عصير الليمون والقليل من الزنجبيل الطازج المبشور .

اشرب الخليط كل ليلة قبل النوم لمدة شهر وستلاحظ اختفاء دهون المعدة .

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2- عصير الليمون :

يمد ماء الليمون الجسم بالعديد من الفوائد الصحية بالإضافة إلي فقدان دهون المعدة ، واثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون عصير الليمون أربع مرات في اليوم أثناء الصيام تقل لديهم كتلة الدهون في الجسم .

للحصول علي طعم أغني وفوائد صحية أكثر اخلط الخيار والبرتقال مع الليمون والقليل من الماء . ، وأضف ملعقة عسل النحل للتحلية وتحسين المذاق .

اشرب كوب من هذا العصير يومياً كل ليلة قبل النوم .

3- شاي القرفة :

واحد من أفضل مشروبات حرق الدهون هو القرفة غنية بالعديد من الخصائص الصحية المفيدة بالإضافة إلي ذلك تُعزز القرفة من عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتطرد السموم من الجسم مما يُقلل من الدهون في الجسم وكذلك تعمل على حرق دهون البطن .



اغلي كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة .

اترك الخليط لمدة 20 دقيقة .

اشرب كوب من شاي القرفة قبل النوم بنصف ساعة علي الأقل يومياً للحصول علي افضل النتائج .

مشروبات لحرق دهون البطن

مشروبات لحرق دهون البطن

4- مياه الحلبة المنقوعة :

ان الاستهلاك المنتظم لمياه الحلبة يولد حرارة في الجسم ويساعد علي حرق الدهون وفقدان الوزن / كما أنه يعمل كمضاد للحموضة ويساعد علي تقوية الجهاز الهضمي .



اغلي الماء في وعاء وأضف مسحوق بذور الحلبة اليه .

غطي الوعاء وانقعها لمدة 5 دقائق علي الأقل .

صفي الخليط في كوب .

يجب استهلاك مياه الحلبة قبل النوم بساعة أو نصف ساعة علي الأقل .

مشروبات لحرق دهون البطن

مشروبات لحرق دهون البطن

5- شاي البابونج :

يعتبر هذا من مشروبات لحرق الدهون البطن الغير مشهورة يُحفز البابونج من فقدان الوزن كما أنه يُقلل من الانتفاخ بشكل كبير ، والبابونج غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفلافونيد التي تساعد علي التخلص من السموم و المياه الزائدة في الجسم .



أضف أوراق البابونج إلي الماء المغلي وغطيه واتركه لمدة 1 -2 دقيقة .

صفي الخليط في كوب ، ويُمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية .

اشرب كوب من شاي البابونج الدافئ قبل النوم .

مشروبات لحرق دهون البطن

مشروبات لحرق دهون البطن

6- مشروب الخيار والكزبرة :

هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة التي تساعد علي طرد السموم و الدهون السيئة من الجسم وبالتالي الحصول علي بطن مسطح خالي من الدهون.

امزج الخيار مع كوب من الكزبرة الطازجة والليمون ونصف كوب من الماء في الخلاط .

ثم أضف القليل من الزنجبيل الطازج المبشور وملعقة كبيرة من عصير الصبار .

اشرب الخليط قبل النوم بنصف ساعة .

مشروبات لحرق دهون البطن

مشروبات لحرق دهون البطن

7- الفرولة مع الليمون و الأعشاب :

أثبتت الدراسات أن الفرولة و مستخلصات التوت الأخري لها خصائص نباتية تساعد في النظام الغذائي وتحمي الجسم من السرطان و أمراض القلب ، وتحتوي هذة الفاكهة علي مكونات تمنع الهرمونات التي تُسبب الالتهاب وترفع مستويات السكر في الدم وتعيق فقدان الوزن .



اعصر الليمون واضف القليل من شرائح الليمون بالقشر إلي الكوب .

ثم أضف قطع الفرولة مع النعناع وأضف الماء الساخن للخليط واتركهم .

أزيل شرائح الليمون وانقل الخليط إلي برطمان واسكب عليه الماء البارد والثلج ثم أضف عسل النحل حسب الرغبة .

اشرب كوب من الخليط يومياً قبل النوم .

8- عصير الصبار :

يساعد شرب عصير الصبار قبل النوم علي التخلص من الدهون الزائدة في الجسم والبطن بشكل طبيعي ، حيث يساعد عصير الصبار علي تحقيق التوازن بين بكتريا الأمعاء وهو مفيد أيضاً في حالات متلازمة القولون العصبي كما أنه يساعد علي طرد الطفيليات من الجهاز الهضمي .

استخرج هلام الصبار الطازج من أوراق الصبار .

امزجه مع كوبين من الماء جيداً .

اشرب كوب من عصير الصبار كل ليلة قبل النوم .

9- حليب الكركم :

يساعد الكركم علي تعزيز عملية التمثيل الغذائي كما أنه يُعزز من عملية الهضم الصحي مما يؤدي إلي التخلص من الوزن الزائد ، و تساعد خصائصه المضادة للأكسدة علي طرد السموم الضارة من الجسم ، كما أنه يمد الجسم بالكالسيوم و البروتينات التي تساعد علي النوم الهانئ و الجيد وهذا يمنعنا من الإفراط في تناول الطعام في اليوم التالي .

اغلي الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم .

اشرب الخليط وهو ساخن كل ليلة قبل النوم .

10- شاي عُشبة الهندباء :

شاي عُشبة الهندباء فعال في تخفيف انتفاخ المعدة وحرقة المعدة واضطرابات المعدة الأخري ، ويُعد شاي عُشبة الهندباء مُدر طبيعي للبول ويساعد علي التخلص من الماء الزائد في الجسم .

اغلي كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق عُشبة الهندباء .

اتركه لمدة 5 دقائق ثم صفي الخليط في كوب .

اشرب كوب من شاي الهندباء قبل النوم كل ليلة .

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11- عصير خل التفاح :

خل التفاح معروف بفوائدة الصحية المتعددة ، لأنه يحتوي علي خصائص مضادات حيوية والجراثيم ويُمكن أن يساعد هذا المشروب في علاج ومنع اضطرابات المعدة والإسهال المسبب لبكتريا والتشنجات المعوية .

اخلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح في كوب من الماء .

ويُمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون وشرائح من التفاح .

اشرب العصير يومياً قبل الذهاب إلي النوم للحصول علي بطن مسطحة .

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بعد أن تعرفنا علي أفضل المشروبات الحارقة للدهون قبل النوم يُمكنك إضافة أي منهما إلي نظامك الغذائي اليومي للحصول علي بطن مسطحة خالية من الدهون