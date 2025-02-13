شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" توجه نداء عاجلا جديدا لليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، نداء عاجل جديد، وجهته حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لليمن واليمنيين كافة، على ضوء التهديدات الامريكية الاسرائيلية، بتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه في قطاع غزة، واحتلال الكيان الاسرائيلي الضفة الغربية، ضمن توجه تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

جاء هذا في بيان صادر عن حركة "حماس"، مساء الاربعاء (12 فبراير)، دعت فيه جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لحراك عالمي ضدّ مخططات التهجير، والترحيل القسري من قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها على موقعها الالكتروني:"لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكاً عالمياً، تُحشد فيه المواقف، وترفع فيه الأصوات عالياً ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه".

مضيفة: إن هذه المسيرات تأتي تأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال". مثمنة كل المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.

وخص رئيس حركة المقاومة الاسلامية في قطاع غزة ورئيس وفدها للمفاوضات، الدكتور خليل الحية، في اول خطاب له عقب تنصيبه خلفا للشهيد يحيى السنوار، اليمن واليمنيين بتحية خاصة على "تغيير معادلة الحرب والمنطقة في دعم واسناد المقاومة الفلسطينية بمواجهة العدوان الاسرائيلي وافشال اهدافه".

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يأتي نداء "حماس" بعدما استفز الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء (04 فبراير)، دول العالم عموما والدول العربية والاسلامية خصوصا، بإعلانه عن أنه "سوف يُهجر الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الاردن ومصر", زاعما أن "من حق دولة الاحتلال أيضا ضم الضفة الغربية لأن (اسرائيل صغيرة)" حسب قوله.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الاميركي مع رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث فيه ترامب عن "مقترح بفرض سيطرة أمريكية على غزة". وقال: إن "الولايات المتحدة الاميركية ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وتابع ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في "البيت الابيض" بالعاصمة واشنطن، قائلا: إن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم، واصفًا قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم". و"لا توجد فيه اماكن صالحة للسكن".

مضيفا: أنه ينبغي "نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن". متذرعًا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الحرب". ومجددا دعم الولايات المتحدة الاميركية للكيان الاسرائيلي في حماية دولته واستكمال جهوده للقضاء على حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووعوده لكيان الاحتلال الاسرائيلي بـ "تهجير سكان قطاع غزة"، ردود فعل واسعة، تصدرتها 18 دولة عربية واسلامية واوروبية ولاتينية، اتفقت في التنديد بتصريحات ترامب، وتأكيد رفضها التام لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

اكدت تصريحات ترامب، اهداف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، طوال 15 شهرا، شن خلالها غارات جوية وقصفا بحريا وبريا بقنابل هائلة وقذائف محظورة دوليا، ابرزها القنابل العنقودية وقنابل الفسفور الابيض، مدمرا البنية التحتية والمنشآت المدنية وموقعا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين.

وأججت أميركا الرأي العام اليمني والعربي باستمرارها في توفير الغطاء السياسي للعدوان الاسرائيلي، وتعطيلها بالفيتو صدور قرارات عن مجلس الامن الدولي بإيقافه، اخرها الخميس (21 نوفمبر)، حتى بعد تفعيل امين الامم المتحدة المادة 99 باعتبار الحرب على غزة "تهدد بانهيار النظام العام للامم المتحدة، والامن والسلم الدوليين".