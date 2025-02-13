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عدن - ياسمين التهامي - هالاند يتخطى صلاح وإبراهيموفيتش في دوري أبطال أوروبا

سجل الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا. ورغم تألقه، لم يكن هدفاه كافيين لتجنيب فريقه الهزيمة، حيث تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف الفوز الثالث في الوقت القاتل على ملعب الاتحاد. وبهدفين هالاند، أصبح رصيده الإجمالي في البطولة 49 هدفًا، متجاوزًا بذلك النجم المصري محمد صلاح (47) والسويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش (48) والهداف الأوكراني أندريه شيفشينكو (48). كما عادل هالاند رقم أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وأصبح بحاجة إلى هدف واحد فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الفرنسي السابق تيري هنري. هذا الإنجاز يضع هالاند رسميًا بين قائمة أعلى 10 مسجلين للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، على الرغم من مشاركته في 48 مباراة فقط.

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