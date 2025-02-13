شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رئاسي طال انتظاره: انطلاقة جديدة تحدد مستقبل البلاد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
أصدر الرئيس السورية، أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في إطار تعزيز المصلحة الوطنية العليا وتلبية لضرورات المرحلة الراهنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي ووضع معايير عملها لضمان نجاح الحوار الوطني. وينتهي عملها مع صدور البيان الختامي للمؤتمر.
تم الإعلان عن القرار عبر قناة رئاسة الجمهورية على تلغرام، وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق تطلعات الشعب السوري.
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