شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدخل تحت تأثير الأخدود الجوي.. وتوقعات بأمطار غزيرة وسيول جارفة وهذا ما سيحدث في اليمن والمنطقة قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتأثر المملكة العربية السعودية حاليًا بامتداد الأخدود الجوي، الذي سيمتد أيضا من وسط أفريقيا حتى هضبة إيران، ما يؤدي إلى توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة في عدة مناطق.

وبحسب خبير الأرصاد جميل الحاج، يُتوقع تعرض بعض مناطق وسط السعودية لأمطار غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول، خاصة في المناطق الواقعة شمال الرياض حتى حدود الكويت، وغربًا حتى جنوب شرق المدينة المنورة. كما قد تشهد العاصمة الرياض أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة.

أما باقي المناطق، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا متفرقة متفاوتة الشدة، تزداد غزارتها في بعض المناطق وتخف في أخرى. ويمتد تأثير الحالة الجوية إلى البحرين وأجزاء من قطر والإمارات ومياه الخليج العربي، مع توقعات بهطولات غزيرة في إيران.

وفي اليمن، يُتوقع هطول أمطار متفرقة على المناطق الغربية، على أن تتحسن غزارة الأمطار الأسبوع المقبل باتجاه تهامة والمرتفعات الشرقية.

وتشير التوقعات أيضًا إلى احتمال عودة موجة برد متوسطة التأثير بعد 20 فبراير.

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