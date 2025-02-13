شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شبكة تدير أعمال جنسية بينهم 4 فتيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة المغربية القبض على شبكة تتكون سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و43 سنة، من بينهم أربع سيدات، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد محل للفساد والوساطة في البغاء.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تُدار من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تعرض خدمات جنسية بمدينة مراكش.



وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم داخل إحدى الشقق بمدينة مراكش ، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من حجز عوازل طبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع المشتبه بهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف البحث القضائي الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ، فيما تواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.