شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لكل المقيميين في المملكة ...وزارة العمل تبدأ بتنفيذ اكثر من 38 تعديلاً على نظام العمل "تعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدأ التعديلات الجديدة على نظام العمل سريانها في 19 فبراير الجاري، متضمنة 38 تعديلاً على المواد الحالية، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين، بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

ومن أهم التعديلات الجديدة، إجازة مدفوعة لثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، كما زادت إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا، مع إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة، وحرية توزيع الأسابيع المتبقية قبل أو بعد الوضع.

يجوز لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بإجازات، وذلك بموافقة العامل، فترة الإشعار في إنهاء العقد غير محدد المدة، إذا كان إنهاء العقد من العامل يشعر صاحب العمل قبلها ب 30 يومًا كحد أدنى، أما

إذا كان إنهاء العقد من صاحب العمل يشعر العامل قبلها بـ 60 يوم كحد أدنى.

الالتزام بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين والعمال الحاليين، الالتزام بتوفير سكن أو توفير بدل نقدي، الالتزام بتوفير مواصلات أو توفير بدل نقل.

وفيما يتعلق بفترة التجربة: يمكن النص عليها لتكون 180 يوما مباشرة ويحق للطرفين إنهاء العقد فيها، ولا يحق حصر الالغاء على أحد الطرفين، كما يجب توثيق عقد العمل وفق ما تحدده اللائحة (قوى)